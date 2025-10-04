Aldi apre un nuovo supermercato nel Milanese | 11 assunzioni

Milanotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cinisello Balsamo (Milano) ha aperto un nuovo supermercato a insegna Aldi. Il nuovo punto vendita, inaugurato nei giorni scorsi, ha aperto le porte in via Risorgimento 240, nel quartiere Sant’Eusebio.Nuovo Aldi a Cinisello: 11 assunzioni Il nuovo supermercato sorge nei locali dove prima c'era. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

