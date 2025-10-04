Album Panini Enzo Giunta e i suoi amici | completati 2187 album a gennaio il quinto raduno

Enzo Giunta e il suo gruppo di amici hanno chiuso via la collezione Panini di figurine dei calciatori della passata stagione, lasciando dietro di sé numeri impressionanti e confermando un successo crescente. L'annata conclusa è stata definita una "grande annata" e si sta già pensando alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dall'album al piccolo schermo: la storia delle figurine Panini diventa una serie tv

Seconda stagione e secondo album di figurine per la serie tv evento! EDICOLA NEWS: LE RECENSIONI nr. 425 in collaborazione con Edicola Birra Fumetteria album: Mercoledì stagione 2 (Panini)

In arrivo l'album di figurine Panini di Corto Maltese, con un fumetto da completare

Album Panini, Enzo Giunta e i suoi amici: completati 2187 album, a gennaio il quinto raduno - Il grande appassionato di figurine di calciatori pronto a iniziare la collezione 2025/26, con l'entusiasmo di sempre: "Più siamo e più ci divertiamo" ... Come scrive brindisireport.it

Album calciatori Panini, tutto pronto per il raduno in Puglia: ecco quando e gli ospiti presenti - Oltre cinquanta album collezionati, una serie di riconoscimenti ufficiali ottenuti dalla Panini e soprattutto una grande passione trasmessa da suo padre e poi coltivata negli anni: il nome di Enzo ... quotidianodipuglia.it scrive