Alberto Stasi fuori dal carcere Garlasco il giornalista Sansonetti parla in diretta | Un disastro

A Dritto e Rovescio si è acceso il dibattito sul caso Garlasco, riaperto dopo le nuove indagini che vedono Andrea Sempio come indagato per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Al centro della discussione due elementi inediti: un presunto “pizzino” che “proverebbe” un tentativo di corruzione dell’allora procuratore di Pavia, Mario Venditti, e una serie di intercettazioni del 2017 riguardanti Sempio e la sua famiglia, mai trascritte ufficialmente. Due tasselli che potrebbero riaprire un caso che continua a dividere. Piero Sansonetti, direttore de L’Unità, ha ribadito la sua convinzione sull’innocenza di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per il delitto: “ Ma volete tirare fuori dalla prigione quel poveretto che probabilmente è innocente e certamente non ha addosso un monte di prove così forte? Ci sono due assoluzioni e una condanna, assolto in primo grado, assolto in secondo grado, condannato solo nell’appello fatto rifare dalla Cassazione, due a uno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
