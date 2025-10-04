Il caso Garlasco torna a infiammare il dibattito pubblico. Durante l’ultima puntata di Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, si è discusso delle nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio, ora indagato per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Al centro dell’attenzione due elementi che potrebbero riaprire il processo: un presunto “pizzino” che indicherebbe un tentativo di corruzione dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e alcune intercettazioni del 2017 mai trascritte ufficialmente. Dettagli che, a distanza di quasi vent’anni, riportano l’interesse mediatico sul caso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Alberto Stasi fuori dal carcere". Colpo di scena Garlasco, l'annuncio bomba in diretta