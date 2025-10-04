Albertazzi apre l’anno della Dickens

Oggi alle 17,30 alla Dickens Fellowship di piazza Alberica si inaugura l’anno con la saggista e poeta Silvia Albertazzi. Nell’occasione la presidente Marzia Dati (nella foto) presenterà il nutrito programma di eventi culturali che animeranno la sede dell’associazione inglese nella splendida cornice di Piazza Alberica. Tra gli ospiti della Dickens ci saranno importanti personaggi del panorama accademico e letterario italiano. Il romanzo di Charles Dickens che sarà letto e commentato quest’anno è ‘La bottega dell’Antiquario’. Silvia Albertazzi è professoressa emerita dell’Alma Mater Università di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

