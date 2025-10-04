Cinigiano (Grosseto), 4 ottobre 2025 – Ancora un incidente mortale nel Grossetano. Stamani un uomo di 83 anni è deceduto dopo che la sua auto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un albero. A causa dell’incidente ci sono anche due feriti. La tragedia è avvenuta stamani lungo la strada provinciale 64, in prossimità dell’incrocio della strada di Porrona, nel comune di Cinigiano. Trovata morta nell’auto finita fuori strada, è precipitata nel burrone per 40 metri Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Arcidosso, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ha collaborato con il personale sanitario per le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Albero crolla su un’auto dopo lo schianto, un morto e due feriti