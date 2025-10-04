Alberi avvelenati con un’iniezione a Mercatale, la frazione ozzanese nella valle dell’Idice: scattano l’allarme e il sopralluogo. A spezzare la tranquillità della frazione di Mercatale, nel territorio di Ozzano, è stata la scoperta, pochi giorni fa, del Servizio Verde del Comune che, alla fine di via della Pace, a ridosso del collegamento pedonale con via Idice, ha individuato una serie di alberi, tutti aceri, inspiegabilmente morti, dando il via a un’indagine che ha rivelato una verità allarmante. Non si sarebbe trattato di un fenomeno naturale né di una casualità: la morte delle piante, infatti, sarebbe stata causata da un’azione deliberata, e gli accertamenti condotti dagli esperti hanno portato alla luce segni inequivocabili di avvelenamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberi avvelenati, caccia al killer del verde