Albavilla spaccio di droga nei boschi | arrestato 23enne

Ilgiorno.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti appostati hanno notato un notevole afflusso di persone. Il Il giovane è stato colto di sorpresa dai poliziotti e ha tentato la fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

albavilla spaccio di droga nei boschi arrestato 23enne

© Ilgiorno.it - Albavilla, spaccio di droga nei boschi: arrestato 23enne

In questa notizia si parla di: albavilla - spaccio

Via vai nei boschi di Albavilla: 23enne arrestato per spaccio. Bloccato con un “bazar” di droga

Via vai nei boschi di Albavilla: 23enne arrestato per spaccio. Bloccato con un “bazar” di droga - Attorno alle 17 di ieri, venerdì 3 ottobre, gli agenti appostati hanno notato un notevole afflusso di persone. Segnala ilgiorno.it

albavilla spaccio droga boschiSpacciava nei boschi, arrestato dalla Polizia - La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 23enne, di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora, irregolare ... Da laprovinciadicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Albavilla Spaccio Droga Boschi