Albavilla blitz nei boschi | 23enne sorpreso mentre confeziona dosi di droga arrestato

Un 23enne marocchino è stato arrestato nei boschi di Albavilla per spaccio di droga. Sequestrati cocaina, eroina, hashish e 650 euro in contanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Albavilla, blitz nei boschi: 23enne sorpreso mentre confeziona dosi di droga, arrestato

In questa notizia si parla di: albavilla - blitz

Albavilla, blitz antidroga: bivacco protetto da filo di ferro e fuga dei pusher armati nel bosco

Albavilla, blitz nei boschi: 23enne sorpreso mentre confeziona dosi di droga, arrestato - Un 23enne marocchino è stato arrestato nei boschi di Albavilla per spaccio di droga. Scrive virgilio.it

Albavilla, spaccio di droga nei boschi: arrestato 23enne - Il 23enne è stato bloccato e sono stati sequestrati 16 grammi di cocaina, 22 grammi di eroina, 40 grammi di hashish e 650 euro in contanti ... Da ilgiorno.it