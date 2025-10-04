Albanese una folla al Comunale Tra kefiah e bandiere palestinesi | Governo complice di genocidio

È, letteralmente, un fiume umano che pazientemente aspetta di varcare la soglia del teatro Comunale. I tagliandini blu si sprecano: la platea e tutti gli ordini di palco si riempiono a una velocità incredibile per la super ospite del festival Internazionale: Francesca Albanese. Pendono kefiah e bandiere della Palestina dagli ordini dei palchi. Un’ovazione l’accoglie quando fa l’ingresso sul palco. "La mia vita si scandisce contando i morti, non è retorica. È così: non è la mia vicenda, è il mio mandato conferito dalle Nazioni Unite ". Inizia così, raccogliendo subito l’entusiasmo di un pubblico che si voleva sentire queste parole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

