Albanese una folla al Comunale Tra kefiah e bandiere palestinesi | Governo complice di genocidio
È, letteralmente, un fiume umano che pazientemente aspetta di varcare la soglia del teatro Comunale. I tagliandini blu si sprecano: la platea e tutti gli ordini di palco si riempiono a una velocità incredibile per la super ospite del festival Internazionale: Francesca Albanese. Pendono kefiah e bandiere della Palestina dagli ordini dei palchi. Un’ovazione l’accoglie quando fa l’ingresso sul palco. "La mia vita si scandisce contando i morti, non è retorica. È così: non è la mia vicenda, è il mio mandato conferito dalle Nazioni Unite ". Inizia così, raccogliendo subito l’entusiasmo di un pubblico che si voleva sentire queste parole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: albanese - folla
Bagno di folla per l'incontro pubblico con la funzionaria Onu Francesca Albanese - VIDEO
Folla e applausi per Albanese: “Genocidio in Palestina, noi possiamo fermarlo. Stop business con Israele”
Bagno di folla per l'incontro pubblico con la funzionaria Onu Francesca Albanese - VIDEO
In pochi giorni in Italia Francesca Albanese, Relatrice Speciale ONU per i territori occupati palestinesi, ha ricevuto un bagno di folla. Ieri sera a Bologna oltre 3.000 persone erano ad ascoltarla. Dopo lo sciopero generale del 22 settembre con 500.000 in piazz - X Vai su X
In pochi giorni in Italia Francesca Albanese, Relatrice Speciale ONU per i territori occupati palestinesi, ha ricevuto un bagno di folla. Ieri sera a Bologna oltre 3.000 persone erano ad ascoltarla. Dopo lo sciopero generale del 22 settembre con 500.000 in piazz - facebook.com Vai su Facebook