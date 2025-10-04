Albanese | liberare gli ostaggi stop al piano Trump

Sbircialanotizia.it | 4 ott 2025

Poche parole ma dense di aspettative e di scetticismo attraversano il Festival di Internazionale a Ferrara: l’annuncio di un possibile rilascio degli ostaggi, accompagnato da un secco giudizio di condanna nei confronti del piano elaborato dall’ex presidente statunitense, riapre il dibattito sul futuro della Striscia di Gaza e sul diritto all’autodeterminazione dei palestinesi. Una svolta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

albanese liberare ostaggi stopAlbanese: “Felice se Hamas libera ostaggi”. Ma piano Trump è bocciato - Francesca Albanese, relatore speciale dell’Onu per i territori occupati, nel suo intervento al Festival di Internazionale a Ferrara risponde ... Lo riporta padovanews.it

albanese liberare ostaggi stopHamas: “Pronti a liberare ostaggi”. Trump: “Israele fermi bombardamenti su Gaza” - Donald Trump fissa l’ultimatum per Hamas e chiede l’ok al suo piano per Gaza entro le 18 di domenica 5 ottobre. padovanews.it scrive

