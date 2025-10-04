Alaves-Elche domenica 05 ottobre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Primo stop per i valenciani?
L’Elche è sicuramente la sorpresa di questa prima parte di stagione: la squadra valenciana, neopromossa, è ancora imbattuta ed ha addirittura 13 punti in classifica, colti tutti con grande merito. L’Alaves invece è fermo a 8, frenato dai risultati delle ultime tre gare dopo un ottimo inizio: domenica pomeriggio le due squadre si sfidano a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
L'attaccante 36enne di nuovo protagonista: dopo l'assist di tacco contro l'Elche, arriva anche il primo gol contro l'Alaves. Il riscatto di chi qui non ha potuto esprimersi come avrebbe voluto.
Alaves-Elche, i baschi provano a interrompere i sogni d'Europa dell'Elche - Gasteiz per ospitare l'incontro tra Alaves ed Elche, valido per l'ottava giornata della Liga 2025/26. Riporta it.blastingnews.com