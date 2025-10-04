L’Elche è sicuramente la sorpresa di questa prima parte di stagione: la squadra valenciana, neopromossa, è ancora imbattuta ed ha addirittura 13 punti in classifica, colti tutti con grande merito. L’Alaves invece è fermo a 8, frenato dai risultati delle ultime tre gare dopo un ottimo inizio: domenica pomeriggio le due squadre si sfidano a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Elche (domenica 05 ottobre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Primo stop per i valenciani?