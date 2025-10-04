Al via oggi la Barcolana57 con il concerto di Diodato

Triesteprima.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte ufficialmente oggi la Barcolana numero 57 e sul palco del concerto inaugurale ci sarà Diodato, che suonerà stasera in piazza Ponterosso a Trieste. Vincitore di Sanremo nel 2020 con il brano “Fai rumore”, il cantante tarantino torna in Friuli Venezia Giulia dopo cinque anni. Insieme a Roy. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

