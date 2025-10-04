Al via la stagione teatrale Grandi nomi in riva al Golfo con la ’Ricerca degli opposti’
FOLLONICA Otto spettacoli che spaziano dal teatro classico alla commedia, passando per il teatro brillante, e che portano sul palcoscenico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica grandi autori e attori italiani: è la nuova stagione del teatro comunale, dal titolo " La ricerca degli opposti ", promossa dal Comune di Follonica e realizzata da Ad Arte Spettacoli con la direzione artistica di Federico Stefanelli. Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Debora Caprioglio, Corrado Tedeschi, Giampiero Ingrassia, Euridice Axen, Giulio Corso, Tindaro Granata, Geppy Gleijeses: sono questi alcuni dei protagonisti della stagione, a cui si aggiungono Ettore Bassi, Edoardo Prati e Jacopo Veneziani per i tre appuntamenti della rassegna "Altri Percorsi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Teatro Gentile, al via la XXII Stagione Teatrale: grandi nomi e appuntamenti imperdibili a Cittanova - Dal 15 novembre al 10 marzo, otto serate con protagonisti come Amanda Sandrelli, Roberto Saviano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Biagio Izzo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere. Lo riporta inquietonotizie.it