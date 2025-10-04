Al Toniolo il premio Mestre di Pittura | vince Raffaele Bielò
Consegnati ieri sera, ai tre vincitori, i premi dell'edizione 2025 del "Premio Mestre di Pittura", nel corso di una cerimonia al Teatro Toniolo, condotta dalla giornalista Alessia Da Canal. Un premio giunto alla 9. edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 630 artisti, di cui sono state. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Premio Mestre di Pittura, i vincitori 2025 - Al Teatro Toniolo una serata di celebrazione dell’arte contemporanea tra premi, riconoscimenti speciali e valorizzazione dei giovani talenti ... Lo riporta ilnuovoterraglio.it
Luigi Candiani, omaggio alla memoria al Premio Mestre di Pittura 2025 - Il Riconoscimento alla Memoria 2025 celebra il pittore mestrino, protagonista del paesaggio veneto e vincitore della storica edizione del Premio nel 1961 ... Come scrive ilnuovoterraglio.it