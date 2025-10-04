Al Taliercio Gemini Mestre batte Banca Sella Cento 78-70
Cento continua ad avere un sapore dolce per la Gemini Mestre. Dopo essere stata la sede della finale promozione che ha riportato la squadra in Serie A2 Old Wild West dopo 37 anni (lo scorso 22 giugno), Cento diventa anche il nome dell’avversario contro cui i mestrini compiono l’impresa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
La Gemini Mestre si presenta, in piazza e al Taliercio: «Veloci e volitivi»
Si va in scena ? 21:00
Si torna a casa ? Si torna al Taliercio @pallacanestroroseto 20:00
Sella, missione riscatto a Mestre: "Non dovremo farli accendere" - Dopo la sconfitta interna contro Torino torna in campo la Sella Cento nell’anticipo di questa sera alle ore 21 (diretta su RaiSport) contro la Gemini Mestre al Taliercio. Secondo ilrestodelcarlino.it
La Gemini Mestre debutta in casa con una vittoria: 35 punti per un super Curry - La Gemini Mestre torna al Taliercio in Serie A2 dopo 37 anni e lo fa nel migliore dei modi: vittoria per 101- Lo riporta veneziatoday.it