" 7 ottobre giornata della Resistenza palestinese ": è la scritta di uno striscione spuntato in mezzo al grande corteo che oggi ha attraversato Roma con centinaia di migliaia di partecipanti. Il riferimento è al giorno dell'eccidio compiuto da Hamas in Israele, quando furono uccisi quasi 900 civili e quasi 250 furono presi in ostaggio. Nella seconda parte dello striscione si poteva leggere in inglese "From the river to the sea Palestine will be free", cioè dal fiume (Giordano) al mare (Mediterraneo) la Palestina sarà libera, dando per implicito dunque la scomparsa di Israele. Dallo stesso spezzone, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, si sono levati cori come "Viva Hamas, Hezbollah, gloria eterna a Nasrallah, con i caccia e con i Mirv bombardiamo Tel Aviv ".

© Ilfattoquotidiano.it - Al maxi-corteo di Roma per Gaza anche uno striscione che esalta l’eccidio del 7 ottobre