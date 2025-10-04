Al maxi-corteo di Roma per Gaza anche uno striscione che esalta l’eccidio del 7 ottobre
“ 7 ottobre giornata della Resistenza palestinese “: è la scritta di uno striscione spuntato in mezzo al grande corteo che oggi ha attraversato Roma con centinaia di migliaia di partecipanti. Il riferimento è al giorno dell’eccidio compiuto da Hamas in Israele, quando furono uccisi quasi 900 civili e quasi 250 furono presi in ostaggio. Nella seconda parte dello striscione si poteva leggere in inglese “From the river to the sea Palestine will be free”, cioè dal fiume (Giordano) al mare (Mediterraneo) la Palestina sarà libera, dando per implicito dunque la scomparsa di Israele. Dallo stesso spezzone, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, si sono levati cori come “Viva Hamas, Hezbollah, gloria eterna a Nasrallah, con i caccia e con i Mirv bombardiamo Tel Aviv “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: corteo - roma
Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio
Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO
Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos
Al grande corteo per Gaza in corso a Roma svetta anche uno striscione: "7 ottobre giornata della resistenza palestinese". - X Vai su X
Immagini dal grande corteo di Roma per #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Oggi maxi corteo per Gaza a Roma (e gioca la Lazio): il percorso e le strade chiuse - Dopo i due milioni in piazza ieri per Gaza in tante città d'Italia, oggi 4 ottobre è in programma un corteo nazionale a Roma ... Secondo dire.it
Corteo per Gaza, incappucciati spaccano vetrina di un supermercato: scontri con la polizia, almeno un ferito. I manifestanti li cacciano: «Andate via» - Il percorso interesserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, ... Da ilmessaggero.it