Al gala per il nuovo granduca del Lussemburgo Amalia d' Olanda sfodera una tiara ritratta da Andy Warhol Ma non c' era solo lei…

Al banchetto per il cambio di trono la granduchessa Stéphanie ha ripreso l'abito della mattina, la regina Mathilde si è presentata in Armani Privé mentre Maxima d'Olanda ha rispolverato il diadema sfoggiato per la sua incoronazione. Elisabeth del Belgio invece si è rivolta alla stilista preferita della principessa Kate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Al gala per il nuovo granduca del Lussemburgo Amalia d'Olanda sfodera una tiara ritratta da Andy Warhol. Ma non c'era solo lei…

In questa notizia si parla di: gala - nuovo

