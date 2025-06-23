2006 vs 2026, le scelte di Del Piero: Shakira, Steve Nash e sul ...Inter Cremonese LIVE 4-0: prima Dimarco, poi Barella! Nerazzurri a ...De Vrij al 45?: «Ci divertiamo quando giochiamo così, ma dobbiamo ...Risultati Serie A 2025/26 LIVE: anche Barella partecipa al festival ...Pagelle Sassuolo Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempoSassuolo Juventus Women 0-0 LIVE: gara bloccata INTERVALLODybala, deciso il futuro dell’ex Juve? Svelato il suo desiderio, cosa ...Corso di formazione base di yoga della risataSerie A, Lazio-Torino 3-3. Rubano un

Rubano un'auto per sfondare la serranda della tabaccheria e compiere il furto: ladri in azione nella notte a Mirafiori Sud

È successo nella notte di sabato 4 ottobre, intorno all'una e mezza circa, in piazza Livio Bianco ... ► torinotoday.it

Il "miracolo" dell

Il "miracolo" dell'unità: San Francesco torna festa di tutti gli italiani

Una giornata storica, carica di spiritualità, significato civile e un forte appello alla pace. Cos... ► perugiatoday.it

Flotilla, consigliere Pd Paolo Romano: “Trattati come animali” da Israele

Flotilla, consigliere Pd Paolo Romano: “Trattati come animali” da Israele

(Adnkronos) – "Ci hanno trattato come animali". Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Pd ... ► periodicodaily.com

Padova, Mattia Bortolussi: «Non abbiamo chiuso la partita e l

Padova, Mattia Bortolussi: «Non abbiamo chiuso la partita e l'abbiamo pagata. Speriamo serva da lezione»

La sconfitta brucia, e chi è stato in campo lo sente ancora più forte. Mattia Bortolussi mastica a... ► padovaoggi.it

Cosa c

Cosa c'è dietro il clamoroso ritorno di Lucia Tanti in Forza Italia. Che succede in Noi Moderati e Lega

“È in corso una mutazione genetica in alcuni partiti, uno spostamento di gruppi di persone che a c... ► arezzonotizie.it

Delirium, la spiegazione del finale del film con Topher Grace

Delirium, la spiegazione del finale del film con Topher Grace

Delirium, la spiegazione del finale del film con Topher Grace Delirium è un film horror psicologico... ► cinefilos.it

Saverio Tommasi lascia Israele, scalo a Istanbul e rientro in Italia: «Via 26 italiani, altri 15 restano in fermo»

Saverio Tommasi lascia Israele, scalo a Istanbul e rientro in Italia: «Via 26 italiani, altri 15 restano in fermo»

Il giornalista di Fanpage, fermato nei giorni scorsi sulla barca Karma, ha lasciato Israele su un v... ► sbircialanotizia.it

Gioco online, i dati del Conto riassuntivo del Tesoro: le entrate hanno superato i 2 miliardi di euro tra gennaio e aprile 2025

Gioco online, i dati del Conto riassuntivo del Tesoro: le entrate hanno superato i 2 miliardi di euro tra gennaio e aprile 2025

Tempo di lettura: 3 minutiNei primi quattro mesi del 2025 le entrate erariali derivanti dal gioco ... ► anteprima24.it

2006 vs 2026, le scelte di Del Piero: Shakira, Steve Nash e sul confronto con Yildiz...

2006 vs 2026, le scelte di Del Piero: Shakira, Steve Nash e sul confronto con Yildiz...

A margine dell'evento organizzato a New York in occasione del lancio di Trionda, il pallone ufficial... ► video.gazzetta.it

Padova, mister Andreoletti: «Arrabbiato e deluso. Fino al rigore e il rosso gara sotto controllo»

Padova, mister Andreoletti: «Arrabbiato e deluso. Fino al rigore e il rosso gara sotto controllo»

Il San Nicola resta stregato, e il Padova di Andreoletti inciampa contro la storia. Il Bari, ferit... ► padovaoggi.it

Grande manifestazione per Gaza a Roma

Grande manifestazione per Gaza a Roma

Grande manifestazione per Gaza a Roma. Il corteo è partito alle 14:25 da piazzale Ostiense. Blindati... ► tgcom24.mediaset.it

Scontri a Roma tra manifestanti e polizia dopo il corteo per la Palestina: ci sono feriti

Scontri a Roma tra manifestanti e polizia dopo il corteo per la Palestina: ci sono feriti

Ci sono feriti negli scontri scaturiti dopo il corteo per la Palestina a Roma. In serata un gruppo ... ► fanpage.it

Diretta Live Inter Cremonese, 4 0: segna anche Barella, altro assist di Bonny!

Diretta Live Inter Cremonese, 4 0: segna anche Barella, altro assist di Bonny!

Tutto pronto per la sfida tra Inter e Cremonese, valida per la 6ª giornata di Serie A. I nerazzurri... ► forzainter.eu

Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 4 ottobre 2025

Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 4 ottobre 2025

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica, meteo e social. Volete una panoramica compl... ► casertanews.it

Napoli Genoa, ultime di formazione: non ci sarà Spinazzola e Neres dovrà ancora attendere (Sky Sport)

Napoli Genoa, ultime di formazione: non ci sarà Spinazzola e Neres dovrà ancora attendere (Sky Sport)

Antonio Conte ha un’obiettivo ben chiaro, quello di andare alla sosta per le Nazionali mantenendo i... ► ilnapolista.it

L

L'esplosione e poi la fuga con il bottino, assaltato postamat a Dossobuono

Un'esplosione tra le 4 e le 5 del mattino di oggi, 4 ottobre, è stata udita da alcuni residenti di... ► veronasera.it

“Obesità e disfunzioni metaboliche: visione multidisciplinare”

“Obesità e disfunzioni metaboliche: visione multidisciplinare”

CEGLIE MESSAPICA - C’è un prima e un dopo nell’approccio alla cura dell’obesità. Lo spartiacque è ... ► brindisireport.it

FC 26 Evoluzione “Scatto Felino”: Aggiungi Velocità e Agilità con Rapido

FC 26 Evoluzione “Scatto Felino”: Aggiungi Velocità e Agilità con Rapido

È il momento di dare una marcia in più ai tuoi giocatori meno agili! La nuova EVO “Scatto Felino” è... ► imiglioridififa.com

Sarri non parla dopo Lazio Torino, il vice Ianni spiega: “Giramenti di testa, non si è sentito bene”

Sarri non parla dopo Lazio Torino, il vice Ianni spiega: “Giramenti di testa, non si è sentito bene”

Maurizio Sarri non si è presentato ai microfoni della stampa per le dichiarazioni post Lazio-Torino... ► fanpage.it

Aereo con italiani della Flotilla atterrato a Istanbul

Aereo con italiani della Flotilla atterrato a Istanbul

Saranno a casa tra poche ore i 26 italiani della Flotilla espulsi da Israele. Insieme con un altro c... ► tgcom24.mediaset.it

Bonifici bancari: nuove regole dal 9 ottobre. Cosa cambia per istantanei e ordinari

Bonifici bancari: nuove regole dal 9 ottobre. Cosa cambia per istantanei e ordinari

Dal 9 ottobre 2025 entrano in vigore le nuove regole europee sui bonifici, con l'obiettivo di rende... ► firenzepost.it

Presto avremo il primo trailer di Avengers: Doomsday!

Presto avremo il primo trailer di Avengers: Doomsday!

Dopo un percorso irregolare nella Saga del Multiverso, Avengers: Doomsday rappresenta una delle sco... ► nerdpool.it

DIRETTA Cesena Reggiana, tempo di derby al Manuzzi: ecco le formazioni ufficiali del match

DIRETTA Cesena Reggiana, tempo di derby al Manuzzi: ecco le formazioni ufficiali del match

Tempo di derby al Manuzzi, in campo Cesena e Reggiana per rinnovare una forte rivalità. Molto atte... ► cesenatoday.it

OnePlus Watch 3 è in offerta a un prezzo imperdibile: meno di 150€ per il migliore di tutti

OnePlus Watch 3 è in offerta a un prezzo imperdibile: meno di 150€ per il migliore di tutti

OnePlus Watch 3 in offerta al minimo storico su AliExpress a 147€ invece di 349€ (listino). Autono... ► tuttoandroid.net

Film italiano celebra 50 anni di critica al lavoro e all’alienazione

Film italiano celebra 50 anni di critica al lavoro e all’alienazione

analisi del film “la classe operaia va in paradiso” di elio petri Il cinema italiano degli anni ’70... ► jumptheshark.it

Un vivaio d’oro: l’Inter Primavera dei record

Un vivaio d’oro: l’Inter Primavera dei record

 Inter Primavera, convocati Italia Under 20: il ct Nunziata chiama gli attaccanti Iddrissou e Mosco... ► ilprimatonazionale.i

Serie A, Lazio Torino 3 3. Granata beffati su rigore al 103

Serie A, Lazio Torino 3 3. Granata beffati su rigore al 103': gol e highlights

Una partita infinita, un pareggio che brucia. Il Torino di Marco Baroni esce dall’Olimpico con un ... ► torinotoday.it

Pallanuoto, la Canottieri comincia col botto: vittoria in terra capitolina

Pallanuoto, la Canottieri comincia col botto: vittoria in terra capitolina

Tempo di lettura: 3 minutiInizia con una vittoria il campionato della RanieriImpiantistica C.N.Pos... ► anteprima24.it

Quali sono i sintomi del cancro al seno a cui prestare attenzione

Quali sono i sintomi del cancro al seno a cui prestare attenzione

Il tumore al seno è il tumore più comune nelle donne e uan diagnosi tempestiva consente maggiori po... ► ilgiornale.it

Calciomercato Napoli, occhi puntati sul lato destro: c’è un nome! – ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli, occhi puntati sul lato destro: c’è un nome! – ESCLUSIVA

Nonostante la finestra di mercato sia chiusa, il Napoli continua a monitorare in giro diversi profi... ► spazionapoli.it

Pronostico e quote Taylor Fritz – Giovanni Mpetshi Perricard, Shanghai Masters 05 10 2025

Pronostico e quote Taylor Fritz – Giovanni Mpetshi Perricard, Shanghai Masters 05 10 2025

Taylor Fritz e Giovanni Mpetshi Perricard scenderanno in campo sul centrale più o meno alle 8 di do... ► infobetting.com

FC 26 SBC Base Hero Matchday Pick: Scegli il Tuo Eroe tra Scott, Solskjaer e Beasley!

FC 26 SBC Base Hero Matchday Pick: Scegli il Tuo Eroe tra Scott, Solskjaer e Beasley!

È disponibile una nuova e importantissima Sfida Creazione Rosa (SBC) che ti permette di aggiungere ... ► imiglioridififa.com

Nuovi arrivi nell

Nuovi arrivi nell'Arma dei carabinieri: le presentazioni ufficiali dei militari che guideranno Aprilia, Latina, Terracina e Gaeta

Alcuni importanti cambi al vertice erano stati annunciati nei giorni scorsi e diversi nuovi milita... ► latinatoday.it

Unirai: solidarietà a Federica Corsini diffamata sui social

Unirai: solidarietà a Federica Corsini diffamata sui social

Francesco Palese, segretario dell’UniraiROMA – Il sindacato Unirai esprime “sdegno e ferma condanna... ► lopinionista.it

Appiano Gentile Inter: è match day. Nerazzurri in campo contro la Cremonese

Appiano Gentile Inter: è match day. Nerazzurri in campo contro la Cremonese

di Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infor... ► internews24.com

Avengers: Doomsday – i numeri sembrano confermare più versioni degli Avengers e degli X Men

Avengers: Doomsday – i numeri sembrano confermare più versioni degli Avengers e degli X Men

Sebbene le riprese principali di Avengers: Doomsday si siano concluse dopo cinque mesi intensi, poc... ► nerdpool.it

Forte tensione a S.Maria Maggiore, la polizia fronteggia i manifestanti con idranti e lacrimogeni

Forte tensione a S.Maria Maggiore, la polizia fronteggia i manifestanti con idranti e lacrimogeni

AGI - "Un milione in piazza". Gli organizzatori del corteo ProPal di Roma lo urlano dai camion che ... ► agi.it

Investito e ucciso insieme al cane da auto pirata: fissati i funerali, il dolore di una comunità

Investito e ucciso insieme al cane da auto pirata: fissati i funerali, il dolore di una comunità

Cortona (Arezzo), 4 ottobre 2025 – Si terranno lunedì 6 ottobre alle 11 nella chiesa di Terontola d... ► lanazione.it

Mugello, dramma in pista: grave incidente per Davide Conte, 21 anni. Il giovane pilota lotta per la vita

Mugello, dramma in pista: grave incidente per Davide Conte, 21 anni. Il giovane pilota lotta per la vita

Il silenzio che ha avvolto il Mugello oggi pomeriggio ha avuto il peso di una tragedia. In un luogo... ► ilgiornale.it

Pagelle Sassuolo Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo

Pagelle Sassuolo Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo

di Redazione JuventusNews24I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la prima giorna... ► juventusnews24.com

Inter, alla scoperta del nuovo San Siro

Inter, alla scoperta del nuovo San Siro

Il progetto del nuovo San Siro C’è grande curiosità per scoprire come sarà il nuovo San Siro. Lune... ► ilprimatonazionale.i

Erba, in tanti alla marcia per la pace: “Non restiamo indifferenti”

Erba, in tanti alla marcia per la pace: “Non restiamo indifferenti”

Pomeriggio di mobilitazione a Erba. Sabato 4 ottobre, alle 16.30, il ritrovo al Monumento ai Cadut... ► quicomo.it

Pistoia: motociclista finisce fuori strada a Sambuca. Soccorso dai vigili dei fuoco

Pistoia: motociclista finisce fuori strada a Sambuca. Soccorso dai vigili dei fuoco

Incidente stradale oggi pomeriggio, 4 ottobre 2025, in a Sambuca Pistoiese L'articolo Pistoia: moto... ► firenzepost.it

Sassuolo Juventus Women 0 0 LIVE: gara bloccata INTERVALLO

Sassuolo Juventus Women 0 0 LIVE: gara bloccata INTERVALLO

di Redazione JuventusNews24Sassuolo Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca... ► juventusnews24.com

Griglia di partenza F1, GP Singapore 2025: Russell in pole, Antonelli in seconda fila, Leclerc in quarta! Williams squalificate

Calato il sipario sulle qualifiche del

Griglia di partenza F1, GP Singapore 2025: Russell in pole, Antonelli in seconda fila, Leclerc in quarta! Williams squalificate

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito... ► oasport.it

Da Machu Picchu alle grotte Maya: le avventure archeologiche che vi faranno sentire Indiana Jones

Da Machu Picchu alle grotte Maya: le avventure archeologiche che vi faranno sentire Indiana Jones

Le escursioni in natura offrono panorami mozzafiato, dall’attraversamento di formazioni rocciose de... ► cultweb.it

Greta Thunberg, media: “Detenuta in una cella con cimici e costretta a baciare la bandiera di Israele”

Greta Thunberg, media: “Detenuta in una cella con cimici e costretta a baciare la bandiera di Israele”

Un giornalista turco, tra gli attivisti della Flotilla fermata dall'Idf, ha riferito che Thunberg s... ► ildifforme.it

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: anche Barella partecipa al festival del gol, poker dell’Inter con la Cremonese

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: anche Barella partecipa al festival del gol, poker dell’Inter con la Cremonese

di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionat... ► juventusnews24.com

Cruciani: «Con gli investimenti che ha fatto il Napoli e i giocatori che ha preso, se non vince lo scudetto, è una delusione enorme»

Cruciani: «Con gli investimenti che ha fatto il Napoli e i giocatori che ha preso, se non vince lo scudetto, è una delusione enorme»

Giuseppe Cruciani, opinionista televisivo e conduttore radiofonico, è stato ospite del podcast Nume... ► ilnapolista.it

“Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi”. I consigli del pediatra

“Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi”. I consigli del pediatra

(Adnkronos) – "Ottobre per i bimbi è il mese della tosse. Perché è il mese in cui si ha una maggiore... ► periodicodaily.com

Orario Juve Lecce Primavera: quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin. Tutti i dettagli

Orario Juve Lecce Primavera: quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin. Tutti i dettagli

di Redazione JuventusNews24Orario Juve Lecce Primavera: quando si gioca il match dei bianconeri di P... ► juventusnews24.com

"Ha dovuto baciare la bandiera di Israele": Greta Thunberg detenuta in una cella infestata da cimici

"Ha dovuto baciare la bandiera di Israele": Greta Thunberg detenuta in una cella infestata da cimici

Greta Thunberg si trova in carcere in Israele e sarebbe sottoposta a duri trattamenti. L'attivista... ► today.it

Vannacci e l

Vannacci e l'ultradestra europea a Livorno, cori e contestazione fuori dall'hotel Palazzo: "Siamo tutti antifascisti". Video

Cori, contestazione e rischio di avvicinamenti pericolosi. Momenti di tensione oggi intorno alle 1... ► livornotoday.it

Gemini sfida ChatGPT: Google sta nascondendo un segreto sulla sua IA agli utenti

Gemini sfida ChatGPT: Google sta nascondendo un segreto sulla sua IA agli utenti

Dopo il clamoroso successo di Sora, l’app di video editing di OpenAI che ha conquistato la vetta de... ► screenworld.it

Tom cruise sorprende il mondo con la sua nuova commedia, anticipazioni dal regista premio oscar

Tom cruise sorprende il mondo con la sua nuova commedia, anticipazioni dal regista premio oscar

Il panorama cinematografico internazionale si prepara a un nuovo capitolo con progetti che prometto... ► jumptheshark.it

Torino, Baroni chiarisce sul possibile esonero. Poi sale la tensione e sbotta: “Non avete rispetto”

Torino, Baroni chiarisce sul possibile esonero. Poi sale la tensione e sbotta: “Non avete rispetto”

Le parole del tecnico granata che sta vivendo ore decisive per il suo futuro, poi la scena di tensi... ► calciomercato.it

FC 26 Obiettivo Fondazione: Sblocca Esme Morgan 83 OVR – La Difesa Versatile!

FC 26 Obiettivo Fondazione: Sblocca Esme Morgan 83 OVR – La Difesa Versatile!

È disponibile un nuovo Obiettivo Fondazione per rafforzare la tua retroguardia! Completa 4 delle 5 ... ► imiglioridififa.com

L’appello di Guardiola: “In piazza per chiedere la dine del genocidio”. A Barcellona 50mila in corteo

L’appello di Guardiola: “In piazza per chiedere la dine del genocidio”. A Barcellona 50mila in corteo

Al grido di Fermiamo il genocidio a Gaza! migliaia di persone – 50.000 secondo la polizia urbana – ... ► ilfattoquotidiano.it

Lafram arrestato sulla Flotilla, nella notte il rientro in Italia: “Giorni difficili, ma stiamo bene”

Lafram arrestato sulla Flotilla, nella notte il rientro in Italia: “Giorni difficili, ma stiamo bene”

Bologna, 4 ottobre 2025 – È atteso questa notte in Italia Yassine Lafram, bolognese, presidente del... ► ilrestodelcarlino.it

Maria De Filippi verso Belve? Francesca Fagnani realizza il suo sogno televisivo

Maria De Filippi verso Belve? Francesca Fagnani realizza il suo sogno televisivo

Dopo anni di corteggiamento, Francesca Fagnani avrebbe convinto Maria De Filippi a partecipare a Bel... ► movieplayer.it

Expo di Osaka, nel Padiglione Italia anche l

Expo di Osaka, nel Padiglione Italia anche l'Accademia di Belle Arti di Palermo

Nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2025 l’Accademia delle Belle Arti di Palermo parteciperà all’Expo di O... ► palermotoday.it

Pallanuoto, dolce esordio per il Telimar a Monterotondo: Roma Vis Nova battuta 12 14

Pallanuoto, dolce esordio per il Telimar a Monterotondo: Roma Vis Nova battuta 12 14

Buona la prima per il Telimar, che allo Stadio del nuoto di Monterotondo batte la Roma Vis Nova pe... ► palermotoday.it