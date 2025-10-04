Al Cairo si negozia domani su piano Usa

12.20 I negoziati per l'attuazione del piano Trump per attuare un accordo di pace a Gaza cominciano domani in Egitto. Guida la delegazione israeliana il ministro Dermer.C'è anche l'inviato Usa Witkoff. Un alto funzionario di Hamas ha riferito che i preparativi sul terreno partono già oggi. L'Egitto ospiterà un "dialogo intra-palestinese sull'unità palestinese e il futuro di Gaza, inclusa l'amministrazione della Striscia". Il vice premier e ministro Esteri Tajani annuncia un'altra riunione a Parigi sul Medioriente col mondo arabo e gli Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it