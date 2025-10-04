Airola Stravino-Falzarano | Cimitero anche a Settembre nessun inizio lavori

Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo vicini a tutti i nostri concittadini che hanno versato acconti per l’acquisto di loculi e di cappelle cimiteriali. Con tutte le nostre forze stiamo cercando di indurre l’Amministrazione a cominciare i lavori cimiteriali e consegnare a tutti i richiedenti i manufatti cimiteriali per i quali sono stati versate ingenti somme”. Lo fanno presente i consiglieri comunali di opposizione di Airola Giuseppe Stravino e Gennaro Falzarano. “Ormai – proseguono – sono passati 3 anni dai versamenti e, dopo lunghe trafile e riunioni farsa, l’Amministrazione aveva promesso che i lavori sarebbero iniziati a Settembre 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

