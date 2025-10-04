AI in classe l’80% degli studenti la usa ogni giorno ma un docente su tre non se ne accorge | a Milano il primo report nazionale svela il divario tra cattedra e banchi

La Milano Digital Week ha ospitato presso lo spazio WAO Isola un confronto serrato sul rapporto tra intelligenza artificiale e sistema educativo. Yellow Tech e il think tank Tortuga hanno presentato "Generazione AI – La nuova sfida della scuola", la prima indagine nazionale su larga scala dedicata all'impatto della GenAI nella scuola italiana. Il campione analizzato rappresenta uno dei più ampi a livello internazionale sul tema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

