Agroalimentare i produttori di olio chiedono maggiori controlli anti frode

Maggiori controlli contro le frodi nel settore dell’ olio: è quanto chiedono alcune delle associazioni produttrici in una lettera al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. “Un’attività straordinaria di controlli per prevenire azioni illegali e tutelare l’olivicoltura italiana, è la richiesta presentata nella lettera, firmata da Cia Agricoltori Italiani di Puglia, Italia Olivicola, Oliveti Terra di Bari e da altre 27 organizzazioni di produttori, cooperative e realtà associative di tutto il settore olivicolo-oleario italiano, con una forte rappresentanza di quello pugliese. “Nel nostro Paese, nell’ultima campagna, si è prodotto pochissimo olio extravergine di oliva e – si legge ancora nellalettera – le quotazioni durante il periodo di raccolta e molitura, ottobre 2024 gennaio 2025, si sono mantenute stabili e abbastanza omogenee nei diversi areali produttivi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

