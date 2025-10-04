Agrigento studenti sanzionati dalla scuola dopo la manifestazione per Gaza La Cgil | Grave violazione di diritti
Hanno partecipato alla manifestazione per Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Ora rischiano una sanzione disciplinare. Succede al liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento, dove gli studenti che venerdì 3 ottobre hanno disertato le lezioni nel giorno dello sciopero generale si sono visti recapitare un provvedimento che ha fatto esplodere la polemica: « Potranno rientrare a scuola solo se accompagnati da un genitore ». La decisione è arrivata mentre la piazza della Città dei Templi – come molte altre in tutta Italia – si riempiva di giovani e cittadini per chiedere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e sostenere i diritti del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: agrigento - studenti
Studenti di un liceo di Agrigento manifestato per Gaza ma vengono sanzionati dalla dirigente scolastica
Archivio di Stato di Agrigento e Sezione di Sciacca. . 27 settembre 2025 - I SUONI DELL'ARCHIVIO! #GiornateEuropeeDelPatrimonio I suoni dell'archivio...quelli che amiamo di più...le voci degli studenti che salgono le scale dell'Archivio di Stato di Agrige - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, studenti sanzionati dalla preside: «Tornino a scuola accompagnati da un genitore». Scoppia il caso - Chi nella sua vita, da studente delle superiori non ha scioperato almeno una volta, per i motivi più disparati? Come scrive msn.com
Bufera sulla preside ad Agrigento, alunni assenti per sciopero: "Potranno rientrare a scuola solo con un genitore" - Polemica al liceo scientifico Leonardo di Agrigento: la Cgil attacca la circolare della preside che imponeva agli studenti assenti per lo sciopero sulla Palestina di rientrare solo se accompagnati da ... Scrive altoadige.it