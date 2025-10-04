Agrigento studenti sanzionati dalla scuola dopo la manifestazione per Gaza La Cgil | Grave violazione di diritti

Hanno partecipato alla manifestazione per Gaza e a sostegno della  Global Sumud Flotilla. Ora rischiano una sanzione disciplinare. Succede al  liceo scientifico “Leonardo”  di Agrigento, dove gli studenti che venerdì 3 ottobre hanno disertato le lezioni nel giorno dello sciopero generale si sono visti recapitare un provvedimento che ha fatto esplodere la polemica: « Potranno rientrare a scuola solo se accompagnati da un genitore ». La decisione è arrivata mentre la piazza della Città dei Templi – come molte altre in tutta Italia – si riempiva di giovani e cittadini per chiedere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e sostenere i diritti del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Open.online

