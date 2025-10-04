Agrigento studenti di un liceo in piazza per Gaza | sanzionati dalla dirigente scolastica
Una circolare impone il rientro a scuola solo se accompagnati dai genitori. La Cgil: "Scelta grave e lesiva del diritto di sciopero".
