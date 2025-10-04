Agricoltura dalla Regione 4,5 milioni per prevenire i danni da calamità naturali
Firenze, 4 ottobre 2025 - La Regione Toscana ha approvato le disposizioni per l'attivazione del bando 2025 relativo all'intervento "Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo - Azione 1", con una dotazione di 4,5 milioni di euro. L'intervento, inserito nel Complemento per lo Sviluppo Rurale (Csr) 2023-2027 e parte del Piano Strategico della Pac, mira a sostenere le aziende agricole con contributi destinati a prevenire i danni provocati da calamità naturali, eventi climatici estremi e organismi nocivi. Il bando, si legge in una nota della Regione, riguarda esclusivamente ila prevenzione: la misura per il ripristino potrà essere attivata solo a seguito di un riconoscimento formale dello stato di calamità a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
