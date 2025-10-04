Agguato notturno a Ivano Perego | preso a bastonate l' ex patron della Perego Strade
Un agguato in piena notte, proprio sotto l'abitazione. Un uomo incappucciato che attende al buio, poi l'aggressione violenta a colpi di bastone. Ivano Perego, 52 anni, ex titolare della Perego Strade di Cassago Brianza, è stato pestato brutalmente nella notte tra domenica e lunedì scorsi a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: agguato - notturno
Teleacras – Corona di fiori del prefetto Caccamo in memoria di Saetta in occasione di una iniziativa di commemorazione da parte dell'Anas Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha deposto una corona di fiori alla stele sul luogo dell’agguato al giudice S - facebook.com Vai su Facebook
L'agguato davanti alla farmacia, i tre colpi di revolver e la fuga in scooter: primo identikit del killer https://ift.tt/FdSiC56 - X Vai su X
Agguato all’ex uomo delle cosche lecchesi Ivano Perego: “Mi hanno rapinato e preso a sprangate”. In ospedale con le gambe rotte - Bosisio Parini, il racconto dell’imprenditore, a piede libero dal 2019, ricoverato all’ospedale di Lecco. Scrive msn.com