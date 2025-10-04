Agguato notturno a Ivano Perego | preso a bastonate l' ex patron della Perego Strade

Leccotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agguato in piena notte, proprio sotto l'abitazione. Un uomo incappucciato che attende al buio, poi l'aggressione violenta a colpi di bastone. Ivano Perego, 52 anni, ex titolare della Perego Strade di Cassago Brianza, è stato pestato brutalmente nella notte tra domenica e lunedì scorsi a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agguato - notturno

agguato notturno ivano peregoAgguato all’ex uomo delle cosche lecchesi Ivano Perego: “Mi hanno rapinato e preso a sprangate”. In ospedale con le gambe rotte - Bosisio Parini, il racconto dell’imprenditore, a piede libero dal 2019, ricoverato all’ospedale di Lecco. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Agguato Notturno Ivano Perego