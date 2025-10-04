Agguato in strada Alfonso Spalma ucciso a colpi di arma da fuoco | il cadavere trovato sotto un furgone killer in fuga
Un quarantenne, Alfonso Spalma, è stato ucciso nel rione Le Cannelle di Porto Empedocle, nell'Agrigentino. Il cadavere dell'uomo, colpito con un'arma da fuoco, è stato. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: agguato - strada
Napoli, agguato in strada a Gragnano: ucciso 35enne
Agguato in strada nel Napoletano, ucciso un 35enne
Duplice omicidio ad Apricena, arrestati due mafiosi del commando armato: il video dell'agguato in strada
Francesco Emilio Borrelli. . "Deputato questa mattina un altro agguato mortale. E' successo a via Miano, vicino il bosco di Capodimonte. Non ne possiamo più di questi criminali che si sparano per strada in pieno giorno, la nostra città non può sotto scacci di qu - facebook.com Vai su Facebook
Foligno, agguato per strada: aggrediscono una 82enne, la scaraventano a terra e la rapinano https://ift.tt/FuoKLA6 https://ift.tt/dlVhmY7 - X Vai su X
Gragnano, agguato in strada: ucciso 34enne vicino al clan Di Martino - Agguato in strada a Gragnano, pregiudicato ucciso mentre rientrava a casa. Secondo ilmattino.it
Omicidio a Gragnano: ucciso Alfonso Cesarano, vicino al clan De Martino, scampato a un agguato due anni fa - Omicidio a Gragnano, in provincia di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi, 29 agosto: la vittima è Alfonso Cesarano, classe 1990, già noto alle forze dell'ordine. Segnala fanpage.it