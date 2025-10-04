Agguato all’ex uomo delle cosche lecchesi Ivano Perego | Mi hanno rapinato e preso a sprangate In ospedale con le gambe rotte

Bosisio Parini (Lecco), 4 ottobre 2025 – Aggredito e “gambizzato“ a sprangate sotto casa. La vittima è Ivano Perego, 52 anni di Bosisio Parini. Quell’Ivano Perego: il patron della fallita Perego Strade di Cassago Brianza, storica società di costruzioni che lui stesso ha consegnato nelle mani degli uomini d’onore della ‘ndrangheta dei clan calabresi, come emerso dall’indagine Crimine-Infinito, un’inchiesta culminata nel 2009 con l’arresto di trecento persone e la successiva condanna di più di duecento. Tra loro, anche lui: dodici anni e 11 mesi di carcere per associazione di stampo mafioso, crac finanziario, violazione delle normative sui rifiuti speciali, il pronunciamento dei giudici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agguato all’ex uomo delle cosche lecchesi Ivano Perego: “Mi hanno rapinato e preso a sprangate”. In ospedale con le gambe rotte

