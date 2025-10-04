Agguato a Guagnano 49enne colpisce alle spalle l' ex moglie e la minaccia di morte con un bastone

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Guagnano per aggressione alla ex moglie, violando il divieto di avvicinamento. La donna guarirà in 15 giorni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Agguato a Guagnano, 49enne colpisce alle spalle l'ex moglie e la minaccia di morte con un bastone

