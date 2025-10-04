Agguati e pestaggi senza motivo ai passanti arrestati 2 giovani
Reggio Emilia, 4 ottobre 2025 – Due agguati feroci e senza motivo, in stile ‘Arancia Meccanica’. Nella stessa mattina a Reggio, avevano investito un runner per poi aggredirlo senza apparente motivo e poco dopo hanno picchiato un passante sfregiandogli il volto con un vetro di bottiglia. A distanza di poco più di due settimane, i due presunti responsabili sono stati identificati e arrestati dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Reggio. A finire in manette, un 25enne dominicano e un coetaneo di origine albanese, entrambi residenti in città. I fatti risalgono al 16 settembre scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
