Aggredita sulla pista ciclabile legata e violentata | arrestato un ragazzo di 20 anni

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha aggredito una donna che si trovava in un bici sulla pista ciclabile, per poi portarla in un posto isolato, legarla e abusare di lei. La terribile violenza è avvenuta lo scorso 19 agosto in provincia di Modena, ma soltanto la polizia è riuscita a rintracciare e arrestare il colpevole. In. 🔗 Leggi su Today.it

