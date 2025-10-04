Aggredita sulla pista ciclabile legata e stuprata | arrestato 20enne per violenza sessuale e rapina

Il 19 agosto scorso una donna aveva denunciato di essere stata aggredita da un uomo che, che dopo averla trascinata in luogo isolato e averle legato con una corda mani e collo, l'aveva stuprata. La Polizia, su disposizione della Procura, ha arrestato un 20enne, è accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

