Aggredita sulla pista ciclabile legata e stuprata | arrestato 20enne per violenza sessuale e rapina

Il 19 agosto scorso una donna aveva denunciato di essere stata aggredita da un uomo che, che dopo averla trascinata in luogo isolato e averle legato con una corda mani e collo, l'aveva stuprata. La Polizia, su disposizione della Procura, ha arrestato un 20enne, è accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aggredita - pista

Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ventenne

Aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ragazzo di 20 anni

Aggredita sulla pista ciclabile a Modena, poi legata e violentata: arrestato un ventenne

«Aiuto, mio marito mi ha aggredita!». Una telefonata allarmata ai carabinieri, una richiesta d'aiuto. Ma era stata lei, in realtà, ad accoltellare il partner. Insomma, prima le offese e gli insulti, poi l'aggressione e, infine, il tentativo di depistare le indagini. È accadut - facebook.com Vai su Facebook

Aggredita sulla pista ciclabile, legata e stuprata: arrestato 20enne per violenza sessuale e rapina - Il 19 agosto scorso una donna aveva denunciato di essere stata aggredita da un uomo che, che dopo averla trascinata in luogo isolato e averle legato con ... Da fanpage.it

Aggredita sulla pista ciclabile a Modena, poi legata e violentata: arrestato un ventenne - Arrestato un ventenne italiano dopo il ritrovamento di parte della bicicletta rubata. Riporta ilfattoquotidiano.it