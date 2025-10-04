Aggredita sulla pista ciclabile a Modena poi legata e violentata | arrestato un ventenne

La vittima stava percorrendo sulla sua bicicletta il percorso Vivi Natura, a San Damaso (Modena) quando l’aggressore l’ha spintonata, l’ha fatta cadere e l’ha trascinata in un posto isolato dove le ha legato mani e collo, e l’ha costretta a subire una violenza sessuale. Poi l’ha rapinata, portandole via anche la bicicletta, ed è scappato. I fatti risalgono allo scorso 19 agosto e ora il presunto colpevole è stato arrestato: la Polizia di Stato di Modena ha eseguito un’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere, richiesta dalla procura ed emessa dal tribunale, nei confronti di un giovane, cittadino italiano di 20 anni, di origine marocchina, accusato di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggredita sulla pista ciclabile a Modena, poi legata e violentata: arrestato un ventenne

In questa notizia si parla di: aggredita - pista

Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ventenne

Aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ragazzo di 20 anni

«Aiuto, mio marito mi ha aggredita!». Una telefonata allarmata ai carabinieri, una richiesta d'aiuto. Ma era stata lei, in realtà, ad accoltellare il partner. Insomma, prima le offese e gli insulti, poi l'aggressione e, infine, il tentativo di depistare le indagini. È accadut - facebook.com Vai su Facebook

Aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ragazzo di 20 anni - Dopo oltre un mese di indagini le forze dell'ordine hanno rintracciato e arrestato l'autore della violenza avvenuta lo scorso 19 agosto in provincia di Modena ... Come scrive today.it

Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ventenne - L’episodio alcune settimane fa: la vittima è riuscita a tracciare un identikit dell’uomo, che si era portato via la sua bici ... Da msn.com