Aggredita sulla ciclabile legata con una corda e violentata | Arrestato un ventenne insospettabile

Una donna di 50 anni è stata vittima della violenza sessuale: l'aggressore prima l'ha spintonata, poi trascinata in un punto isolato e infine legata. Per incastrarlo decisivi gli abiti trovati in casa e le impronte digitali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Aggredita sulla ciclabile, legata con una corda e violentata: «Arrestato un ventenne insospettabile»

In questa notizia si parla di: aggredita - ciclabile

Donna aggredita sulla ciclabile. Un giovane individuato e indagato per lesioni e violenza sessuale

Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ventenne

Aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ragazzo di 20 anni

#poggibonsi, minorenne aggredita lungo la pista ciclabile verso Colle di Val d'Elsa - facebook.com Vai su Facebook

Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata con una corda e violentata: «Arrestato un ventenne insospettabile, più volte è tornato in quel posto» - X Vai su X

Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata con una corda e violentata: «Arrestato un ventenne insospettabile, più volte è tornato in quel posto» - Una donna di 50 anni è stata vittima della violenza sessuale: l'aggressore prima l'ha spintonata, poi trascinata in un punto isolato e infine legata. Si legge su msn.com

Aggredita sulla pista ciclabile, legata e stuprata: arrestato 20enne per violenza sessuale e rapina - Il 19 agosto scorso una donna aveva denunciato di essere stata aggredita da un uomo che, che dopo averla trascinata in luogo isolato e averle legato con ... Lo riporta fanpage.it