di Laura Valdesi SIENA E’ arrivato accompagnato dalle forze dell’ordine. Un ragazzino. Dimostra anche meno dei suoi 21 anni. Giacchetto trapuntato scuro, felpa. In tribunale, nell’aula a piano terra, è rimasto meno di mezz’ora. Tanto è bastato perchè il giudice decidesse di rinviare l’interrogatorio di garanzia del senegalese, accusato di una presunta violenza sessuale nei confronti di una ragazzina ancora minorenne. Una questione di tutela per quanto riguarda la comprensione della lingua. Tornerà a palazzo di giustizia martedì prossimo. Sempre per essere ascoltato dal gip, assistito dall’avvocato Manfredi Biotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredisce minorenne. Stava facendo jogging

Baby gang di ragazze aggrediscono con calci e pugni la titolare di un bar perché non le faceva giocare alle slot: due minorenni identificate - Una gravissima aggressione è avvenuta nella tarda mattinata di mercoledì 3 settembre in un bar della zona della stazione ferroviaria di Padova. Lo riporta leggo.it