Affari Tuoi Il Dottore va in bancarotta | Chiedo un prestito

Una puntata che sembrava già scritta, l’aspettavamo noiosa dopo due puntate incredibili, e invece no. C’erano gli ingredienti del dramma, l’amore a distanza (Yara incinta al nono mese collegata da un monitor), la cabala dei numeri legati a fratelli, mamme e papà, le offerte del Dottore, la saggezza perentoria di nonna Giovanna, e persino l’ ingresso di Milly Carlucci a trasformare il tutto in un sabato sera surreale. Dopo due serate consecutive finite con i 300mila euro, il Friuli Venezia Giulia con Luca non ha portato a casa il massimo, ma ha scritto un racconto che è già entrato nel piccolo mito di Affari Tuoi: quello di una coppia che ha rischiato fino all’ultimo, ha rifiutato 150mila euro, ma ha trovato comunque 100mila motivi per sorridere. 🔗 Leggi su Dilei.it
