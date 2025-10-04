AEW | Primo titolo in Messico per Andrade dopo l’addio alla WWE

Zonawrestling.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia dell’addio di Andrade alla WWE è arrivato piuttosto a sorpresa, e proprio come accadde due anni fa a parti invertite, El Idolo non ha perso tempo per fare ritorno in AEW, ri-debuttando proprio questo mercoledì a Dynamite e allineandosi subito con la Don Callis Family. E in attesa del suo “secondo” primo match nella federazione di Tony Khan, il suo ritorno sul ring è stato già un successo. Vittoria e primo titolo. Ieri sera, infatti, Andrade ha lottato per la prima volta dopo la rescissione del contratto con la WWE, sfidando DMT Azul a Tijuana, in Mexico, e sconfiggendolo per vincere il titolo dei pesi massimi della Crash Lucha Libre, che DMT deteneva da quasi tre anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

aew primo titolo in messico per andrade dopo l8217addio alla wwe

© Zonawrestling.net - AEW: Primo titolo in Messico per Andrade dopo l’addio alla WWE

In questa notizia si parla di: primo - titolo

Sinner-Alcaraz, la finale a Wimbledon: Jannik a caccia del primo titolo a Londra Live

Golf femminile, Grace Kim primo titolo LPGA ad un Major, suo l’Evian Championship

Triumph brilla al primo anno nell'Enduro: arriva il titolo italiano con Lesiardo

aew primo titolo messicoAEW: Primo titolo in Messico per Andrade dopo l’addio alla WWE - La notizia dell'addio di Andrade alla WWE è arrivato piuttosto a sorpresa, e proprio come accadde due anni fa a parti invertite, El Idolo non ha perso tempo per fare ritorno in AEW, ri- zonawrestling.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Aew Primo Titolo Messico