La notizia dell’addio di Andrade alla WWE è arrivato piuttosto a sorpresa, e proprio come accadde due anni fa a parti invertite, El Idolo non ha perso tempo per fare ritorno in AEW, ri-debuttando proprio questo mercoledì a Dynamite e allineandosi subito con la Don Callis Family. E in attesa del suo “secondo” primo match nella federazione di Tony Khan, il suo ritorno sul ring è stato già un successo. Vittoria e primo titolo. Ieri sera, infatti, Andrade ha lottato per la prima volta dopo la rescissione del contratto con la WWE, sfidando DMT Azul a Tijuana, in Mexico, e sconfiggendolo per vincere il titolo dei pesi massimi della Crash Lucha Libre, che DMT deteneva da quasi tre anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Primo titolo in Messico per Andrade dopo l’addio alla WWE