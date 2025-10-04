La star della AEW, Bandido, ha rivelato di essersi lussato una spalla durante la difesa del suo titolo mondiale ROH alla CMLL. Nel corso dell’evento CMLL Viernes Espectacular del 3 ottobre, Bandido ha affrontato Hechicero in un intenso match di 23 minuti, riuscendo a mantenere la cintura. Dopo l’incontro, il luchador ha condiviso una storia su Instagram, spiegando di essersi lussato una spalla durante il match. Pubblicando una foto del braccio immobilizzato in un tutore, Bandido si è scusato con i fan, raccontando che la spalla si era momentaneamente lussata ma poi era rientrata da sola. Ha inoltre ringraziato Hechicero per la sua professionalità e ha lasciato intendere la possibilità di un terzo incontro tra loro, dedicato al pubblico messicano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Infortunio per Bandido dopo la difesa del titolo ROH alla CMLL