AEW | Hikaru Shida rinnova il contratto e conferma il suo futuro nella compagnia

Hikaru Shida ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la All Elite Wrestling, confermando la notizia durante un livestream su YouTube venerdì scorso. L’ex AEW Women’s World Champion ha colto l’occasione per chiarire definitivamente la sua posizione dopo settimane di speculazioni sul suo possibile ritiro dal wrestling. Le voci erano nate in seguito alla sua partecipazione a uno spettacolo teatrale giapponese intitolato proprio “Retirement”, dove la wrestler interpretava il ruolo di un’atleta che annunciava la fine della propria carriera sul ring. Durante il livestream, la Shida ha rivelato di aver rinnovato non solo il contratto con la AEW, ma anche il suo visto per gli Stati Uniti, confermando così la sua volontà di continuare a competere nella promotion di Tony Khan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

