Aeroporto alta tensione I candidati Cinquestelle contro Giachi e Vannucci

"Giachi e Vannucci tradiscono il campo largo ancora prima del voto: o si rispettano gli accordi o si rompe", sparano a zero Roberto De Blasi ed Eleonora Colucci, candidati consiglieri regionali per il Movimento 5 Stelle nel collegio Firenze 1. Materia del contendere l'allargamento della pista di Peretola (ormai in attesa solo della pubblicazione del decreto dopo il sì della Commissione Via-Vas) appoggiata dai candidati Pd al collegio di Firenze 1 e rilanciata anche in questi giorni da post e reel sui social. Con questi, i colpi di cannone salgono a due, quando non più tardi di una settimana fa gli aspiranti consiglieri a 5stelle non avevano usato mezzi termini contro il Pd, alleato alle regionali di settimana prossima, in consiglio metropolitano.

