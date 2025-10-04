Aereo con italiani della Flotilla atterrato a Istanbul
Saranno a casa tra poche ore i 26 italiani della Flotilla espulsi da Israele. Insieme con un altro centinaio di attivisti sono stati imbarcati su un volo turco atterrato nel pomeriggio a Istanbul. Prima di ripartire per l'Italia saranno sottoposti a visite mediche e ascoltati dall'autorità giudiziaria. La procura di Istanbul infatti ha aperto un'indagine per "sequestro di persona", "tortura" e "appropriazione indebita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: aereo - italiani
Gaza, Idf sequestra nave Freedom Flotilla “con aiuti umanitari”, 21 a bordo tra cui 2 italiani, Tajani: “Rientro in aereo o rimpatrio forzato”
F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia
F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi in Estonia: lo scramble nello spazio aereo Nato
Mondiali di ciclismo in Rwanda a Kigali L'aereo ponte impegnato nel garantire la diretta televisiva di un evento storico per il continente africano! Questo aereo è lo stesso che abbiamo seguito sui cieli italiani durante il Giro d'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Jet russi hanno violato lo spazio aereo dell’ #Estonia, in volo per respingerli F-35 italiani https://askanews.it/2025/09/19/jet-russi-hanno-violato-lo-spazio-aereo-dellestonia-in-volo-per-respingerli-f-35-italiani/… - #Russia #NATO - X Vai su X
L'aereo con 26 italiani della Flottilla atterrato a Istanbul - L' aereo charter con a bordo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 26 italiani, espulsi da Israele è atterrato all'aeroporto di Istanbul. Scrive ansa.it
Flotilla, Amajou non firma il foglio di via: rimarrà in carcere in Israele fino all’espulsione - I quindici rimasti, tra cui il braidese, verranno processati: a Bra una manifestazione per “Ab” ... Lo riporta cuneodice.it