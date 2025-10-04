Aereo con italiani della Flotilla atterrato a Istanbul

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno a casa tra poche ore i 26 italiani della Flotilla espulsi da Israele. Insieme con un altro centinaio di attivisti sono stati imbarcati su un volo turco atterrato nel pomeriggio a Istanbul. Prima di ripartire per l'Italia saranno sottoposti a visite mediche e ascoltati dall'autorità giudiziaria. La procura di Istanbul infatti ha aperto un'indagine per "sequestro di persona", "tortura" e "appropriazione indebita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

aereo con italiani della flotilla atterrato a istanbul

© Tgcom24.mediaset.it - Aereo con italiani della Flotilla atterrato a Istanbul

In questa notizia si parla di: aereo - italiani

Gaza, Idf sequestra nave Freedom Flotilla “con aiuti umanitari”, 21 a bordo tra cui 2 italiani, Tajani: “Rientro in aereo o rimpatrio forzato”

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi in Estonia: lo scramble nello spazio aereo Nato

aereo italiani flotilla atterratoL'aereo con 26 italiani della Flottilla atterrato a Istanbul - L' aereo charter con a bordo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 26 italiani, espulsi da Israele è atterrato all'aeroporto di Istanbul. Scrive ansa.it

aereo italiani flotilla atterratoFlotilla, Amajou non firma il foglio di via: rimarrà in carcere in Israele fino all’espulsione - I quindici rimasti, tra cui il braidese, verranno processati: a Bra una manifestazione per “Ab” ... Lo riporta cuneodice.it

Cerca Video su questo argomento: Aereo Italiani Flotilla Atterrato