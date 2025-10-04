Aeffe in crisi con Pollini | crollo in Borsa

Nelle moda non tutto luccica. A essere entrata in crisi è Aeffe, che ha in mano i marchi Alberta Ferretti, Moschino e Pollini. In difficoltà da oltre un paio d’anni, con ricavi in discesa e conti in rosso, l’azienda quotata a Piazza Affari è arrivata in una condizione tale da spingerla a ricorrere alla composizione negoziata della crisi d’impresa di gruppo (Cnc). La misura prevede la nomina di un esperto indipendente per attivare misure protettive, in prima battuta nei confronti dei creditori. Se poi il tentativo non andrà a buon fine si aprirà la strada di una procedura giudiziale come per esempio il concordato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aeffe in crisi con Pollini: crollo in Borsa

In questa notizia si parla di: aeffe - crisi

