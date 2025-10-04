Adozione reciproca la prima volta in Veneto | papà Pietro mamma Nicoletta e le figlie Ginevra Giulia e Aurora sono una famiglia anche davanti alla legge
TREVISO - Figlie per scelta: a Treviso tre maggiorenni chiedono di essere adottate legalmente dai nuovi compagni dei genitori. «Siamo sorelle nei fatti da anni, ma vogliamo esserlo anche. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: adozione - reciproca
La compensazione delle spese di lite in caso di «soccombenza reciproca» La sezione lavoro ha affermato che il potere del giudice di disporre la compensazione delle spese di lite è stato nel tempo sottoposto a limiti diversi, via via più stringenti: dalla formulaz - facebook.com Vai su Facebook
Adozioni internazionali, un cittadino single inizia per la prima volta il percorso adottivo - MEZZANO DI SAN GIULIANO MILANESE – A distanza di 5 mesi dalla sentenza della Consulta che ha aperto anche ai single la possibilità di accedere all’adozione internazionale, arriva la prima iscrizione ... Come scrive repubblica.it