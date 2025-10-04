Adolescenti e inclusione | i padri influenzano più delle madri l’apertura alla diversità La ricerca dell’Università di Bologna ribalta le convinzioni

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025

Oltre 1500 adolescenti coinvolti in una ricerca longitudinale che analizza i meccanismi attraverso cui le nuove generazioni sviluppano atteggiamenti inclusivi verso la diversità etnica e culturale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

