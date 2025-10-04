Adesivi pro Pal incollati vicino alle pietre che ricordano le vittime di Auschwitz
Adesivi pro Pal sono stati incollati nelle scorse ore (e poi parzialmente rimossi, ma si riesce a leggere ancora ‘stop al genocidio') vicino alle pietre d'inciampo, i “sanpietrini” metallici che onorano le vittime dell'Olocausto. Come a dire che Israele sta attuando una nuova Shoah. Gli adesivi hanno la stessa forma e dimensione delle pietre, e sono stati apposti in via Baretti, nel quartiere di San Salvario, a poche decine di metri dalla sinagoga. Qui sono sette le pietre d'inciampo in memoria di altrettanti ebrei deportati da Torino e uccisi ad Auschwitz. 🔗 Leggi su Iltempo.it
