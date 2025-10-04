Addio Remo Girone dal teatro alla Piovra
Montecarlo, 4 ottobre 2025 - È morto Remo Girone, attore carismatico, sobrio, di grande sostanza e misura. E, ciò che non è mai secondario, uomo perbene. È morto all’improvviso, nella sua casa di Monaco, dove viveva da anni insieme alla moglie, l’attrice Vittoria Zinny. Aveva 76 anni. Nato ad Asmara in Eritrea, Remo Girone è cresciuto parlando italiano e tigrino, studiando teatro invece di andare, come gli altri ragazzi, a tirar tardi per le strade. Poi l’Italia negli anni ’70, il sogno del palcoscenico che diventa realtà, maestri come Orazio Costa e Luca Ronconi; Mario Luzi che viene a uno dei suoi primi spettacoli, poeta sublime che lo applaude. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
