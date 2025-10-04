Addio Remo Girone dal teatro alla Piovra

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montecarlo, 4 ottobre 2025 -  È morto Remo Girone, attore carismatico, sobrio, di grande sostanza e misura. E, ciò che non è mai secondario, uomo perbene. È morto all’improvviso, nella sua casa di Monaco, dove viveva da anni insieme alla moglie, l’attrice Vittoria Zinny. Aveva 76 anni. Nato ad Asmara in Eritrea, Remo Girone è cresciuto parlando italiano e tigrino, studiando teatro invece di andare, come gli altri ragazzi, a tirar tardi per le strade. Poi l’Italia negli anni ’70, il sogno del palcoscenico che diventa realtà, maestri come Orazio Costa e Luca Ronconi; Mario Luzi che viene a uno dei suoi primi spettacoli, poeta sublime che lo applaude. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

addio remo girone dal teatro alla piovra

© Quotidiano.net - Addio Remo Girone, dal teatro alla Piovra

In questa notizia si parla di: addio - remo

Remo Girone, morto improvvisamente l'attore: aveva 76 anni, era nella sua casa di Monaco. Addio a Tano Cariddi di ?La Piovra?

È morto Remo Girone, addio all’attore de La Piovra: aveva 76 anni

Morto Remo Girone, addio al Tano Cariddi della Piovra

addio remo girone teatroAddio a Remo Girone: le cause della morte improvvisa e la lotta contro la malattia - È morto improvvisamente a 76 anni Remo Girone, l’indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra. Scrive libero.it

Remo Girone è morto, addio al Tano Cariddi di “La Piovra” - Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Remo Girone, attore di grande spessore e intensità. Da sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Remo Girone Teatro