addio ad antonio fico storico imprenditore edile di giugliano

La città di Giugliano piange Antonio Fico, 65 anni, storico imprenditore nel settore edile, conosciuto e stimato per la sua lunga attività e per l'impegno con cui ha contribuito alla crescita del territorio. La camera ardente è stata allestita presso il Funeral Center di Villaricca.

