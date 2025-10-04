Addio a Vera Vigevani Jarach voce instancabile della memoria civile

Il volto indomito della memoria ci lascia: a 97 anni si è spenta in Argentina Vera Vigevani Jarach, cronista milanese d'origine divenuta emblema delle Madri di Plaza de Mayo. La sua scomparsa, confermata dalle Abuelas de Plaza de Mayo, ci richiama all'urgenza di custodire il ricordo delle tragedie del Novecento.

Addio a Vera Vigevani Jarach, madre di Plaza de Mayo: la figlia Franca una desaparecida - E' una storia tragica e allo stesso tempo piena di forza e speranza quella di Vera Vigevani Jarach, madre di Plaza de Mayo morta oggi a Buenos Aires a 97 anni. Da ansa.it

Addio a Vera Vigevani Jarach, «partigiana della memoria» - Milanese, emigrò in Argentina per sfuggire alle leggi razziali, ma a Buenos Aires perse l’unica figlia Franca su uno dei voli della morte di Videla. Segnala corriere.it