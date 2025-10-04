Addio a Salvatore Sagace | ha formato generazioni di automobilisti brindisini

BRINDISI - Nella sua auto scuola ha formato migliaia di automobilisti brindisini. All'età di 87 anni si è spento, serenamente, Salvatore Sagace, persona molto nota in città. La sua autoscuola operava inizialmente nella sede di via Romagna, al rione Commenda, e si è poi spostata in via Don Gnocchi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

